В Камешковском и Собинском районах нашли двух энцефалитных клещей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-13T12:28:42+03:00

За прошедшую неделю обратились за медицинской помощью 113 человек, среди них -33 ребенка

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В текущем сезоне с начала активности клещей зарегистрировано 2043 случая присасываний.За прошедшую неделю обратились за медицинской помощью 113 человек, среди них -33 ребенка.

Максимальное количество обращений во Владимире, в Ковровском, Гороховецком и в Вязниковском районах.

- За прошедшую неделю лабораторно исследовано 55 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 2 случаях (Камешковский и Собинский районы), - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Напоминаем, что исследования клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области».

Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU