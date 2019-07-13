2019-07-13T12:28:42+03:00
Общество

В Камешковском и Собинском районах нашли двух энцефалитных клещей

За прошедшую неделю обратились за медицинской помощью 113 человек, среди них -33 ребенка
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В текущем сезоне с начала активности клещей зарегистрировано 2043 случая присасываний.За прошедшую неделю обратились за медицинской помощью 113 человек, среди них -33 ребенка.

Максимальное количество обращений во Владимире, в Ковровском, Гороховецком и в Вязниковском районах.

- За прошедшую неделю лабораторно исследовано 55 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 2 случаях (Камешковский и Собинский районы), - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Напоминаем, что исследования клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области».

Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтёры из 33 региона отправятся восстанавливать древние храмы в Псковской области
Мощи святых Петра и Февронии Муромских на неделю отвезут в московский Храм Христа Спасителя
Во Владимирскую область приехали представители европейского бизнеса
Во Владимире общественники собираются установить лавочки в заброшенном парке у ДТЮ
Житель Александрова убил жену молотком, изгоняя из нее нечистую силу
За победу в региональных конкурсах лучшие педагоги и образовательные учреждения получат гранты
13 июля в Гороховце воссоздадут встречу Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина
На владимирца завели уголовное дело за кражу хвойных деревьев с улицы
На Бородинском поле покажут реликвии из Владимиро-Суздальского музея-заповедника
В Суздале в четвертый раз пройдет Всероссийский фестиваль «Велолето»
Владимирские волейболисты готовятся к чемпионату России высшей лиги «А»