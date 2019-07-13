2019-07-13T10:36:45+03:00
Экономика

Во Владимирскую область приехали представители европейского бизнеса

Они изучили обстановку и пообещали в следующий раз привезти потенциальных инвесторов
Алексей СУХОВ
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12 июля во Владимирскую область приехали представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). На фабрике "Ферреро" они пообщались с представителями областной администрации о возможном дальнейшем сотрудничестве.

На встрече губернатор Владимир Сипягин назвал одним из преимуществ Владимирской области её удачное расположение – между Москвой и Нижним Новгородом. Глава делегации АЕБ Франк Шауфф отметил, что во Владимирской области они заинтересовались месяц назад в Петербурге на международном экономическом форуме. В итоге представители европейского бизнеса договорились на следующей встрече сесть за стол переговоров и привезти с собой потенциальных инвесторов.

Напомним, что ассоциация европейского бизнеса является основным представителем интересов иностранных инвесторов в России. Поэтому договоренности с ней могут привлечь в регион серьезные денежные вливания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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