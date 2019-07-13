Во Владимире общественники собираются установить лавочки в заброшенном парке у ДТЮ

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-13T09:34:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирские общественники собираются установить лавочки в парке у ДТЮ, о восстановлении которого так много в последнее время говорят в областной администрации.

"Друзья, есть пять лавочек и заброшенный парк у дворца детского и юношеского творчества. Скамейки могли бы появиться там еще в мае - бюрократия мэрии мешает. То проект требуют, то общественные слушания... Так и лето кончится! Не пора ли брать дело в свои руки? 21 июля в полдень идем расставлять скамейки! Присоединяйтесь!" - написала у себя на страницы в ВК известный журналист и общественник Полина Артюх.

Мероприятие планируется начать в полдень. При этом для людей собираются сделать небольшое шоу дрессированных собачек, чтобы совершать полезное дело было бы еще и приятно

ИСТОЧНИК KP.RU