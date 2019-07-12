2019-07-12T16:53:06+03:00
Общество

За победу в региональных конкурсах лучшие педагоги и образовательные учреждения получат гранты

Из областного бюджета муниципалитеты получат 11 миллионов рублей
Елена Масленникова
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Гранты получат победители региональных конкурсов в рамках госпрограммы «Развитие образования на 2014-2020 годы». Лучшими оздоровительными лагерями в этом году стали сразу три оздоровительных учреждения : лагерь им. А. Матросова Киржачского района, лагерь «Искатель» из Коврова и лагерь «Солнечный» из Александровского района. Каждый из них получит по одному миллиону рублей. За внедрение инновационных образовательных программ 5 миллионов рублей разделят между собой 5 городских и 5 сельских школ. За достижения в педагогической деятельности денежные премии получат 8 учителей и 20 лауреатов. Размер поощрения — от 50 до 200 тысяч. Около двух миллионов выделят на поддержку школ с низкими результатами обучения, внедряющие лучшие программы перехода в эффективный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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