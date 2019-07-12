2019-07-12T16:20:38+03:00
Звезды

13 июля в Гороховце воссоздадут встречу Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина

Деньги на масштабную акцию выделил Минкульт
Алексей СУХОВ
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13 июля в Гороховце состоится культурно-патриотическая акция "Поход в историю. Гороховец – 1612". На её проведение министерство культуры РФ выделило почти 2,7 миллиона рублей.

Акция включает в себя музыкально-театрализованную композицию "Слово о Полку Гороховецком", театрализованную инсценировку "Дмитрий Пожарский принимает нижегородское посольство от Кузьмы Минина с просьбой возглавить народное ополчение", городской квест "Гороховец – город-страж", военно-исторический парад воинов в костюмах, со снаряжением и вооружением XVII века, интерактивную площадку "Военный лагерь XVII столетия" с экскурсиями и мастер-классами по жизни, быту и организации военного дела в России в XVI-XVII веках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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