На владимирца завели уголовное дело за кражу хвойных деревьев с улицы

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-12T15:55:57+03:00

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По информации УМВД по Владимирской области, 29-летний житель Владимира крал декоративные растения с благоустроенных территорий владимирских офисов. За 4 дня молодой человек похитил 14 растений, в том числе и туи. Подозреваемый вырывал их из земли, прятал в мусорные пакеты и хранил до момента продажи. Полиция поймала вора на улице после очередной кражи. Воришка признался,что часть зеленых насаждений уже продал. И только несколько кустарников были возвращены собственникам. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проверяют причастность молодого человека к другим имущественным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU