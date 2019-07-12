На владимирца завели уголовное дело за кражу хвойных деревьев с улицы
По информации УМВД по Владимирской области, 29-летний житель Владимира крал декоративные растения с благоустроенных территорий владимирских офисов. За 4 дня молодой человек похитил 14 растений, в том числе и туи. Подозреваемый вырывал их из земли, прятал в мусорные пакеты и хранил до момента продажи. Полиция поймала вора на улице после очередной кражи. Воришка признался,что часть зеленых насаждений уже продал. И только несколько кустарников были возвращены собственникам. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проверяют причастность молодого человека к другим имущественным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU