На Бородинском поле покажут реликвии из Владимиро-Суздальского музея-заповедника

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-12T14:23:14+03:00

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В коллекции ВСМЗ среди экспонатов, связанных с Отечественной войной 1812 года, есть реликвии, обнаруженные в захоронении князя Дмитрия Голицына.

Князь Голицын участвовал в Бородинской битве и был смертельно ранен. После сражения его эвакуировали во Владимир, где он скончался и был похоронен у Вознесенской церкви.

В 1928 г. кладбище при Вознесенской церкви закрыли, а надгробные памятники уничтожили. Могила Голицына была обнаружена случайно в 2004 году – при прокладке водопровода. В захоронении найдены офицерские эполеты и оклад иконы.

Обнаруженные в захоронении предметы находились в критическом состоянии. Музейные реставраторы приложили немало сил, чтобы вернуть их к жизни.

В дни празднования 180-летия основания музея на Бородинском поле Владимиро-Суздальский музей представляет для экспонирования военные реликвии, подчеркивая связь Бородина с Владимирской землей.

ИСТОЧНИК KP.RU