2019-07-12T14:13:20+03:00
Общество

В Суздале в четвертый раз пройдет Всероссийский фестиваль «Велолето»

Фестиваль будет проходить с 26 по 28 июля
Алексей СУХОВ
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Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2500 спортсменов и около 10 тысяч зрителей из почти 50 регионов России: Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Московской и других областей нашей страны.

Программа фестиваля включает соревнования для профессионалов велоспорта и любителей: соревнования по маунтинбайку, гонка критериум, индивидуальная гонка с раздельным стартом, групповая шоссейная гонка и массовый заезд по улицам города для велосипедистов всех возрастов, гонки юных спортсменов на беговелах, велобиатлон, триатлон.

Также предусмотрены ярмарка, лотерея, концертная программа, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», велоэкскурсии, велоквесты, велопоходы, велосипедный заезд ГРАН ФОНДО и многое другое.

Больше информации о фестивале можно найти в официальной группе «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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