2019-07-12T14:00:57+03:00
Спорт

Владимирские волейболисты готовятся к чемпионату России высшей лиги «А»

Сейчас команда занимается комплектованием состава, начало подготовки к сезону намечено на август
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В соответствии с календарем Всероссийской федерации волейбола команда «Владимир» примет участие в двух турах предварительного этапа Кубка России 2019 года, где соперниками наших спортсменов станут команды «Зенит-Казань», «Динамо-Ленинградская область», красноярский «Енисей», «Грозный», «Трансгаз-Ставрополь».

Туры пройдут 16-22 сентября в Казани и 7-13 октября в Красноярске. Чемпионат России владимирские волейболисты начнут 25-27 октября играми в Ярославле против «Ярославича». В этом сезоне в состав высшей лиги «А» вошли 18 коллективов, которые сыграют каждый с каждым в два круга по туровой системе (9 туров, 34 игры).

Расписанием чемпионата владимирским волейболистам предстоит провести туры в городах Ярославле (три тура), Екатеринбурге (один тур), Челябинске (один тур), Владимире (два тура), Новосибирске (один тур) и Белгороде (один тур).

Оба домашних тура волейбольного клуба «Владимир» назначены на февраль 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Александрова убил жену молотком, изгоняя из нее нечистую силу
За победу в региональных конкурсах лучшие педагоги и образовательные учреждения получат гранты
13 июля в Гороховце воссоздадут встречу Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина
На владимирца завели уголовное дело за кражу хвойных деревьев с улицы
На Бородинском поле покажут реликвии из Владимиро-Суздальского музея-заповедника
В Суздале в четвертый раз пройдет Всероссийский фестиваль «Велолето»
Во Владимире школьница торговала наркотиками, чтобы заработать на маникюр
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
Знаменитый спецназовец Владимир Виноградов пойдет на выборы мэра Собинки от КПРФ
В Александрове поймали поджигателя трёх автомобилей
Во Владимире - самый холодный июль за последние 50 лет
Владимирский областной суд частично признал незаконным постановление губернатора о субсидиях на детские сады
Ушел из жизни Мамуд Шавершян - житель Струнино, 10 лет бесплатно раздававший хлеб бедным
Во Владимирской области начались облавы на нетрезвых водителей
В Судогде водитель, отъезжая от гаража, насмерть задавил малолетнего ребенка
ВЫИГРАЙ БИЛЕТЫ НА НОВЫЙ ФОРСАЖ
Бывший глава Ковровского района Александр Клюшенков пошел на выборы депутатов ковровского горсовета
Губернатор Владимирской области предложил вернуть прямые выборы мэра Владимира
ПСБ начал проводить ипотечные сделки по эскроу-счетам
Во Владимирской области может смениться директор департамента культуры
Ростех и «Ростелеком» разделили зоны ответственности в развитии в России технологий пятого поколения мобильной связи
Во Владимире во время пожара погибла женщина
В Гороховце детей в садике кормили салатом с кишечной палочкой
Владимирцу, продававшему наркотики знакомым, грозит 20 лет колонии
Скончался бывший вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков
Липовые целительницы развели пенсионерку из Владимира на 21 тысячу рублей