Владимирские волейболисты готовятся к чемпионату России высшей лиги «А»
В соответствии с календарем Всероссийской федерации волейбола команда «Владимир» примет участие в двух турах предварительного этапа Кубка России 2019 года, где соперниками наших спортсменов станут команды «Зенит-Казань», «Динамо-Ленинградская область», красноярский «Енисей», «Грозный», «Трансгаз-Ставрополь».
Туры пройдут 16-22 сентября в Казани и 7-13 октября в Красноярске. Чемпионат России владимирские волейболисты начнут 25-27 октября играми в Ярославле против «Ярославича». В этом сезоне в состав высшей лиги «А» вошли 18 коллективов, которые сыграют каждый с каждым в два круга по туровой системе (9 туров, 34 игры).
Расписанием чемпионата владимирским волейболистам предстоит провести туры в городах Ярославле (три тура), Екатеринбурге (один тур), Челябинске (один тур), Владимире (два тура), Новосибирске (один тур) и Белгороде (один тур).
Оба домашних тура волейбольного клуба «Владимир» назначены на февраль 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU