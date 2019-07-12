Владимирские волейболисты готовятся к чемпионату России высшей лиги «А»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-12T14:00:57+03:00

Сейчас команда занимается комплектованием состава, начало подготовки к сезону намечено на август

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В соответствии с календарем Всероссийской федерации волейбола команда «Владимир» примет участие в двух турах предварительного этапа Кубка России 2019 года, где соперниками наших спортсменов станут команды «Зенит-Казань», «Динамо-Ленинградская область», красноярский «Енисей», «Грозный», «Трансгаз-Ставрополь».

Туры пройдут 16-22 сентября в Казани и 7-13 октября в Красноярске. Чемпионат России владимирские волейболисты начнут 25-27 октября играми в Ярославле против «Ярославича». В этом сезоне в состав высшей лиги «А» вошли 18 коллективов, которые сыграют каждый с каждым в два круга по туровой системе (9 туров, 34 игры).

Расписанием чемпионата владимирским волейболистам предстоит провести туры в городах Ярославле (три тура), Екатеринбурге (один тур), Челябинске (один тур), Владимире (два тура), Новосибирске (один тур) и Белгороде (один тур).

Оба домашних тура волейбольного клуба «Владимир» назначены на февраль 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU