Во Владимире школьница торговала наркотиками, чтобы заработать на маникюр

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-12T13:48:09+03:00

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На 16-летнюю владимирскую школьницу завели уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба владимирского Следственного комитета, 13 июня девушка попалась полиции прямо во время продажи наркотической смеси - в подъезде жилого дома она пыталась продать «дурь» своей подруге. Девушка тут же во всем призналась и раскаялась, и рассказала, что торговлей наркотиками хотела заработать деньги... на маникюр.

По данным следствия, школьница растет в многодетной неполной семье, мать за ней не следит, отца и вовсе нет. Девушка не только продавала наркотики, но и сама имеет склонность к их употреблению. После экспертизы следствие и служба по делам несовершеннолетних решат вопрос о ее лечении от наркозависимости. Следком также потребовал от органов опеки проверить семью, где растут и другие дети.

ИСТОЧНИК KP.RU