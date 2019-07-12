Во Владимире школьница торговала наркотиками, чтобы заработать на маникюр
На 16-летнюю владимирскую школьницу завели уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба владимирского Следственного комитета, 13 июня девушка попалась полиции прямо во время продажи наркотической смеси - в подъезде жилого дома она пыталась продать «дурь» своей подруге. Девушка тут же во всем призналась и раскаялась, и рассказала, что торговлей наркотиками хотела заработать деньги... на маникюр.
По данным следствия, школьница растет в многодетной неполной семье, мать за ней не следит, отца и вовсе нет. Девушка не только продавала наркотики, но и сама имеет склонность к их употреблению. После экспертизы следствие и служба по делам несовершеннолетних решат вопрос о ее лечении от наркозависимости. Следком также потребовал от органов опеки проверить семью, где растут и другие дети.
ИСТОЧНИК KP.RU