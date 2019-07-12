Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-12T11:51:14+03:00

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ПСБ снизил ставки по программе «Семейная ипотека». Теперь клиенты ПСБ могут приобрести жилье в рамках госпрограммы льготного ипотечного кредитования по ставке 5,2% годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования по ссудам на покупку квартир в новостройке и готовом доме от застройщика.

Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Кредиты по программе стали выдаваться в 2018 году, а в марте 2019 года постановлением Правительства РФ №339 от 28.03.2019 в программу были внесены изменения. Согласно принятым поправкам, субсидии Минфина России по этим кредитам стали предоставляться на весь срок кредитования.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб., если заемщик приобретает жилье в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для других регионах России – 6 млн руб. Кредиты выдаются до 30 лет с первоначальным взносом от 20%.

«Семейная ипотека пользуется популярностью у наших клиентов. Уверены, что с пониженной ставкой популярность кредитования по госпрограмме возрастет. Ставка кредита зафиксирована на весь срок кредитования, что ощутимо снижает нагрузку на семейный бюджет и делает условия приобретения собственного жилья более привлекательными», – говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Банка Марина Заботина.

Подать заявку на семейную ипотеку можно в любом из 57 ипотечных центров ПСБ, также доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнера – компании «Этажи». К заявке помимо стандартных документов на ипотечный кредит необходимо предоставить свидетельства о рождении детей. Решение банка о предоставлении кредита действует в течение 60 календарных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU