Знаменитый спецназовец Владимир Виноградов пойдет на выборы мэра Собинки от КПРФ
Он уже снял свою кандидатуру как самовыдвиженец
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Известный блоггер, экс-депутат лакинского горсовета и бывший глава лакинского "Водоканала", прославившийся интервью о поездке в Грозный через Украину, Владимир Виноградов, снял свою кандидатуру с выборов главы города Собинки. Напомним, он баллотировался как самовыдвиженец и даже успел собрать нужное количество подписей в свою поддержку.
Владимир Виноградов не стал дожидаться, когда избирком рассмотрит его документы, а заручился поддержкой партии КПРФ. Теперь он пойдет на выборы в качестве партийного кандидата, собирать подписи в свою поддержку ему больше не нужно.
ИСТОЧНИК KP.RU