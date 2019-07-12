Знаменитый спецназовец Владимир Виноградов пойдет на выборы мэра Собинки от КПРФ

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-12T11:37:59+03:00

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Известный блоггер, экс-депутат лакинского горсовета и бывший глава лакинского "Водоканала", прославившийся интервью о поездке в Грозный через Украину, Владимир Виноградов, снял свою кандидатуру с выборов главы города Собинки. Напомним, он баллотировался как самовыдвиженец и даже успел собрать нужное количество подписей в свою поддержку.

Владимир Виноградов не стал дожидаться, когда избирком рассмотрит его документы, а заручился поддержкой партии КПРФ. Теперь он пойдет на выборы в качестве партийного кандидата, собирать подписи в свою поддержку ему больше не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU