2019-07-12T13:48:47+03:00
Происшествия

В Александрове поймали поджигателя трёх автомобилей

Им оказался 20-летний житель города Струнино
Анастасия Харламова
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В мае этого года в Александровском районе сгорело сразу три автомобиля. Полицейская проверка установила, что это были поджоги.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в результате расследования полиция вышла на 20-летнего жителя города Струнино. Будучи пьяным, молодой человек открыл багажник автомобиля ВАЗ, который стоял на одной из улиц Александрова, и кинул в него непотушенную сигарету. Машина загорелась и огонь охватил стоявший рядом с ним Ситроен. Далее, поджигатель тоже самое проделал с автомобилем Опель Астра.

Один автомобиль сгорел полностью, а два других были повреждены.

Задержанный признался во всем, ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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