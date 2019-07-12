Во Владимире - самый холодный июль за последние 50 лет

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-12T10:31:32+03:00

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По весь июль говорить пока рано, но первая треть месяца, которая уже позади, стала самой холодной частью июля за последние полвека, а может быть, и вообще за все время наблюдений.

Средняя температура воздуха в первые 11 дней июля составляла +15 градусов - это на 3,7 градуса ниже климатической нормы. Вы скажете:

- Подумаешь, какие-то три градуса!

На самом деле в смысле статистики 3,7 градуса - это очень много. Например, июнь этого года, который нам запомнился как очень жаркий, был теплее нормы всего на 1,8 градуса. А тут - почти четыре!

Самым холодным днем нынешнего июля стало 11-е число - днем было максимум +17 градусов, а вообще для нашей средней полосы норма дневной температуры этого дня - +24.

Антирекорд был поставлен в ночь на 8 июля - тогда термометр показал +6,9 градуса. Это чуть-чуть не дотянуло до абсолютного минимума этого дня: самая низкая температура 8 июля за всю историю наблюдений во Владимире составила 6,5 градуса, это было в 2008 году.

Еще 11 июля стало самым дождливым днем этого лета - выпало 19 миллиметров осадков, треть месячной нормы.

Но синоптики утешают - «июльский сентябрь» уходит, уже в понедельник погода наладится и вернется к привычным июльским теплым дням.

ИСТОЧНИК KP.RU