Во Владимирской области начались облавы на нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-11T17:11:31+03:00

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Операция «Бахус», объявленная ГИБДД во Владимирской области, будет направлена на выявление нетрезвых водителей. Как сообщает УМВД России по Владимирской области, за первое полугодие 2019 года количество «пьяных» аварий снизилось на треть по сравнению с тем же периодом в прошлом году. За шесть месяцев произошло 105 аварий по вине нетрезвых водителей, в которых погибли 18 человек и 136 были ранены. Также за эти полгода сотрудники ГИБДД задержали почти 2000 водителей, которые были либо пьяны, либо отказались от проверки на алкоголь.

Рейды операции "Бахус" по отлову нетрезвых водителей пройдут по всем городам и районам Владимирской области. Где конкретно и в какое время будут стоять инспекторы ГИБДД, по традиции неизвестно.

Напомним, что за пьяную езду водитель лишается прав на срок от 1,5 до 2 лет и выплачивает штраф 30 000 рублей. А вот если он попадется пьяным во второй раз, то может отправиться за решетку на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU