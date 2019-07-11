В Судогде водитель, отъезжая от гаража, насмерть задавил малолетнего ребенка
Следственный комитет возбудил уголовное дело
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, временно зарегистрированного в Москве. По данным ведомства, 10 июля в Судогде он, отъезжая от гаража на минимальной скорости, насмерть задавил малолетнего ребенка.
Следком сообщает, что гараж находится рядом с частным домом. За несколько минут до трагедии он загрузил свою машину "Пежо Боксер" товарами и собирался отвести их Москву. Погибшему малышу был 1 год и 3 месяца.
Кроме действий водителя, Следком проверит и действия матери малыша, оставившей ребенка без должного присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU