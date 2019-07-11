2019-07-11T16:50:52+03:00
Общество

ВЫИГРАЙ БИЛЕТЫ НА НОВЫЙ ФОРСАЖ

"Комсомольская правда-Владимир" и "Киномакс-Буревестник" разыграют три билета на два места каждое.
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Друзья, у нас совместно с кинотеатром "КИНОМАКС-Буревестник" есть мега-предложение. 31 июня вечером вы можете ПЕРВЫМИ во Владимире увидеть новый супер-экшн с Джейсоном Стетхемом и Дуэйном Джонсоном ФОРСАЖ ХОББС И ШОУ.

Для этого всего-навсего нужно вступить в группу "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА-ВЛАДИМИР" ВК и сделать репост этой записи. Победителей, которые получат заветные билеты, мы выберем случайным образом.

У нас есть ТРИ пригласительных билета на ДВА места каждое. То есть, вы можете сходить в кино с другом, второй половиной или с кем хотите. ФОРСАЖ вдвоем - то, что надо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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