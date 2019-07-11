2019-07-11T12:50:43+03:00
Общество

ПСБ начал проводить ипотечные сделки по эскроу-счетам

ПСБ начал проводить ипотечные сделки через новый механизм финансирования долевого строительства – эскроу-счет
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С 1 июля 2019 года вступили в силу поправки в 214-ФЗ, регулирующие порядок инвестирования в строящиеся дома и приобретение квартир в российских новостройках. Теперь деньги дольщиков, будущих собственников жилья, будут храниться не на счетах застройщиков, а на специальных эскроу-счетах в уполномоченных банках. Денежные средства девелопер сможет получить только после исполнения всех обязательств – завершения строительных работ и сдачи объекта.

«Новые правила проектного финансирования призваны, прежде всего, обеспечить сохранность средств покупателей, – говорит нововведения региональный директор ОО «Владимирский» ПСБ Виктор Демидов. – Приобретая жилье, граждане будут перечислять деньги на специальный счет в банк – эскроу-счет, а застройщики не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям. Переход на новые правила финансирования позволит усилить контроль над застройщиками и сделать строительную отрасль более прозрачной».

Под новые условия попадают проекты, строительная готовность которых на 1 июля не превышала 30%, а количество заключенных договоров долевого участия было менее 10% от общей площади в объекте.

Новая схема расчетов на рынке новостроек должна окончательно решить проблему обманутых дольщиков, снизить риски покупателей остаться без жилья.

ПСБ готов предоставлять услугу по открытию эскроу-счетов в своих офисах. Для клиентов банка процесс покупки жилья не изменился, и для совершения сделки им необходимо лишь открыть счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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