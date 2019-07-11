2019-07-11T10:16:26+03:00
Общество

В Гороховце детей в садике кормили салатом с кишечной палочкой

Заведующую оштрафовали на 5300 рублей
Вероника ПАНИНА
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В Гороховце детский сад «Аленушка» прокуратура проверила на предмет соблюдения санитарных норм. Выяснилось, что эти нормы явно нарушаются. В частности, санитарные врачи взяли в кухне, где детям готовили еду, 5 анализов на бактерии группы кишечной палочки с поверхностей и кухонного оборудования, и две пробы готовых кулинарных изделий - «салат из свеклы незаправленный» и «жаркое по-домашнему» - на микробиологические исследования.

Выяснилось, что на терке, на которой готовили салат, на мясорубке, использовавшейся для приготовления котлет, а также в самом салате из свеклы есть бактерии группы кишечной палочки. Также найдены многочисленные нарушения в документах о контрое за состоянием здоровья работников пищеблока и нарушения в работе холодильников.

За все это заведующая детсадом привлечена к административной ответственности и оштрафована на 5300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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