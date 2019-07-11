2019-07-11T11:03:41+03:00
Происшествия

Во Владимире во время пожара погибла женщина

Спасатели эвакуировали 13 человек
Анастасия Харламова
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Квартира после пожараКвартира после пожараФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Малосемейка на улице Асаткина загорелась около 11 вечера 10 июля. В 23:10 спасатели получили вызов, через три минуты на место прибыли 6 пожарных на 3 машинах. Загорелась квартира на 4 этаже 5-этажного дома.

Четвертый и пятый этажи уже были целиком в дыму. Пожарные выводили людей при помощи спасательных устройств, используя дыхательные аппараты. Всего из задымленного подъезда спасатели вывели 13 человек, еще 20, которые живут с 1 по 3 этажи, вышли самостоятельно. После того, как огонь потушили, в сгоревшей квартире обнаружили погибшую женщину, ее личность устанавливается.

В 23:30 открытый огонь был потушен. В квартире на четвертом этаже сгорела внутренняя отделка площадью 10 квадратных метров. Причины возгорания выясняются, но есть предварительная версия - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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