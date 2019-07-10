Липовые целительницы развели пенсионерку из Владимира на 21 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-10T16:25:33+03:00

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Как говорят в пресс-службе УМВД по Владимирской области, две аферистки из Юрьев-Польского - одной 70 лет, другой 48 - встретили свою 71-летнюю жертву на улице. Одна из них начала спрашивать пенсионерку о состоянии ее здоровья и утверждать, что на ней порча, которую нужно снять. Тем временем ее напарница начала убеждать бабушку обратиться именно к этой «целительнице» и подтверждала ее способности. В итоге, пенсионерка поддалась на уговоры и отдала мошенницам деньги - 21 тысячу рублей.

Вскоре пожилая дама поняла, что ее обвели вокруг пальца и обратилась в полицию. Сотрудники полиции оперативно задержали самозванок.

Лже-целительницы во всем сознались и даже рассказали, что собирались по той же схеме обманывать людей и дальше.

Дело направлено в суд. Липовым целительницам грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU