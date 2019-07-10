Губернатор Владимирской области обещал подписать новый график погашения долгов перед "Газпромом" в ближайшее время
При этом он рассказал, долги накопили власти трех районов
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10 июля на своей пресс-конференции губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил о том, что в ближайшее время будет подписано соглашение о погашении долгов перед "Газпромом".
При этом глава администрации региона заявил, что власти трех районов "помогли" накопить газовые доги. В Вязниковском, Александровском и Кольчугинском районах они допустили ситуацию, когда "компании-жулики смогли создать долги в сотни миллионов рублей и не смогли вовремя разорвать с ними контракты".
ИСТОЧНИК KP.RU