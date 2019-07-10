2019-07-10T15:45:37+03:00
Общество

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по отключению электроэнергии у должников

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За 6 месяцев 2019 года специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» произвели более 2000 отключений электрической энергии у злостных должников, жителей города Владимира. В очередном рейде по отключению электроэнергии приняли участие СМИ города Владимира. Общая задолженность физических лиц за электрическую энергию перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» на 1 июля 2019 года составляет 363,5 млн рублей, за тепловую энергию – 483 млн рублей.

«Мы используем два способа уведомления должников, физических лиц, об отключении электрической энергии: текст извещения включен в счет-квитанцию абонента или направляется отдельным документом. В счетах за май такие сообщения получили 900 жителей Владимира, и на погашение задолженности им давалось 30 дней. Если задолженность не была погашена, у данных потребителей в июле мы производим отключение электроэнергии. Аналогичную работу мы проводим во всех наших отделениях во Владимирской области», – рассказала руководитель отдела по сбору денежных средств физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает об административной ответственности, которая предусмотрена за самовольное подключение к электрическим сетям. По состоянию на 1 июля Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» составил и направил в полицию 34 заявления о возбуждении административного производства. Сумма штрафа за самовольное подключение к электросетям для физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей.

Ограничительные меры являются одним из самых действенных способов воздействия на должников. После получения уведомления о возможном ограничении довольно часто клиенты гасят задолженность либо обращаются за предоставлением рассрочки. Владимирский филиал напоминает, в случае образования задолженности важно не откладывать решение проблемы. Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в любое отделение компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, после этого будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности, и составлен план-график ее погашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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