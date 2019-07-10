2019-07-10T15:33:37+03:00
Спорт

Финансировать ВК "Владимир" будет частная компания

Спонсором клуба стал холдинг "Т Плюс"
Алексей СУХОВ
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10 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на своей пресс-конференции сообщил, что спонсорскую помощь волейбольному клубу "Владимир" окажет холдинг "Т Плюс".

Отметим, что по итогам прошедшего сезона ВК "Владимир" вышел в высшую лигу "А" российского чемпионата. Еще в прошлом году клуб столкнулся с проблемами финансирования. Также сообщалось, что команда может переехать в Ковров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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