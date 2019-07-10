2019-07-10T14:01:26+03:00
Звезды

На выставке достопримечательностей России представлена миниатюрная копия владимирских Золотых ворот

В Москве, в музее-заповеднике «Царицыно», работает уникальная выставка «Россия в миниатюре».
Алексей СУХОВ
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В одном месте собраны самые известные достопримечательности нашей страны, выполненные в масштабе 1:50. Посетители парка смогут увидеть всю красоту дворцов, церквей, замков и других архитектурных памятников.

Среди экспонатов – Золотые ворота города Владимира – памятник древнерусской архитектуры, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект построен в 12 веке в годы правления Владимиро-Суздальским княжеством князя Андрея Боголюбского.

Все архитектурные копии объектов историко-культурного наследия очень точные, с высокой степенью детализации. Над созданием парка «Россия в миниатюре» в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов. Миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передаёт точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных сооружений.

Выставка «Россия в миниатюре» будет работать в музее-заповеднике «Царицыно» до 25 октября, она открыта для посещения с 10:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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