2019-07-10T12:27:20+03:00
Общество

Губернатор предложил властям Владимира открыть сквозной проезд по улице Северная

Для этого надо забрать часть земли у завода «Электроприбор»
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Война между властями города Владимира и Владимирской области перешла в затяжную окопную фазу. На днях мэрия Владимира повысила арендные ставки для учреждений, размещенных в городских зданиях. В том числе и для социально значимых. «Под раздачу» попали, например, Почта России и Музей природы.

Сегодня областная администрация наносит ответный удар. Губернатор Владимир Сипягин предложил рассмотреть на заседании горсовета возможность забрать у завода «Электроприбор» часть арендованной земли, принадлежащей городу.

Причина важная, способная вдохновить жителей Владимира: по участку, принадлежащему «Электроприбору», проходит часть улицы Северной. Если убрать оттуда заводские заборы, проезд по Северной станет сквозным, это позволит разгрузить параллельную ей улицу Мира.

Губернатор Владимир Сипягин направил письмо руководителю Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой инициировать расторжение договора аренды земельного участка между «Электроприбором» и мэрией, и такое же предложение в горсовет. Теперь очередь за городскими властями - что ответят депутаты? Вопрос сквозных дорог народу близок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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