Во Владимирской области в ближайшие пять лет установят более 80 комплексов фотовидеофиксации

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-10T10:00:50+03:00

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9 июля на совещании, посвящённом работе центра безопасности дорожного движения Владимирской области, говорили о том, что нужно увеличить в области количество специальных средств фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).

На сегодняшний день в регионе работает 52 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе 29 стационарных и 23 передвижных. Они работают на наиболее аварийных участках дорог. При этом власти региона хотят, чтобы таких комплексов стало еще больше.

- В 2019 году планируется установить и ввести в эксплуатацию 10 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, – сообщил директор центра безопасности дорожного движения Игорь Суворов. – Комплексы должны появиться на перекрёстках во Владимире, Александрове, Коврове, в Собинском и Судогодском районах, а также на трассе Владимир – Юрьев-Польский. К 2024 году общее количество комплексов должно составить 133 штуки.

ИСТОЧНИК KP.RU