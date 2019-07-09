Жительница Мурома украла более полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-09T18:24:04+03:00

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Жительница Мурома приговорена к трем годам условно и штрафу в 40 000 рублей. Она украла 739 750 рублей у Ковардицкого и Борисоглебского поселений.

Женщина была директором Муромского филиала «Бюро технической экспертизы» и неофициальным руководителем компании «Скиф». Она заключила фиктивные договора с администрацией в 2015-2016 годах и должна была изготавливать техническую документацию и ставить на кадастровый учет жилые и нежилые помещения, водопровод и газопровод. Однако, мошенница присваивала несуществующие и недостоверные номера.

Суд рассмотрел дело в особом порядке, потому что обвиняемая раскаялась и почти полностью возместила причиненный ущерб. Женщина получила мягкое наказание, так как она пенсионерка и имеет проблемы со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU