2019-07-09T17:37:53+03:00
Общество

Светлана Мельникова: "Мой сын нигде никогда не скрывался"

Глава ВСМЗ высказалась о задержании Петра Мельникова
Сергей МОРКОВКИН
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9 июля генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова сделала заявление по поводу информации о задержании ее сына Петра. Она заявила, что он действительно находился в Литве, но не скрывался от правосудия.

- В августе прошлого года они пришел в миграционную службу, ему была предъявлена бумага, что против него заведены следственные действия, - сообщила Светлана Мельникова. - На основании этого документа по договору между Россией и Литвой он был задержан. После предоставления прокурору всех затребованных документов он был отпущен.

Также Светлана Мельникова заявила что заявление старшего помощника руководителя СУ СК по Владимирской области Ирины Мининой она рассматривает как манипуляцию общественным мнением.

Напомним, о задержании Петра Мельникова в Литве представитель СК СУ по Владимирской области заявила 5 июля во Фрунзенском районном суде города Владимира после оглашения приговора бывшему собственнику завода "Автоприбор" Алексею Мельникову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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