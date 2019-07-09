Экс-глава администрации Гороховецкого района уехал в Дзержинск

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-09T17:26:20+03:00

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9 июля бывший глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела был назначен заместителем директора коммунальной конторы МБУ "Город" в Дзержинске Нижегородской области. Напомним, две недели назад он покинул пост в районного сити-менеджера, не объяснив причины своего решения.

Алексей Бубела родился в 1956 году в городе Ютербог (ГДР), более 25 лет отслужил в Вооруженных силах СССР/РФ. С 1998 года жил и работал в Москве, занимал различные госдолжности. Был советником президента РФ по делам казачества, до 2016 года руководил научно-исследовательским отделом ФГКУ "Военный университет" Минобороны РФ. С 2016 года исполняет обязанности главы Гороховецкого района. Член партии "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU