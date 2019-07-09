2019-07-09T17:26:20+03:00
Общество

Экс-глава администрации Гороховецкого района уехал в Дзержинск

Алексей Бубела стал замдиректора местного МБУ "Город"
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 июля бывший глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела был назначен заместителем директора коммунальной конторы МБУ "Город" в Дзержинске Нижегородской области. Напомним, две недели назад он покинул пост в районного сити-менеджера, не объяснив причины своего решения.

Алексей Бубела родился в 1956 году в городе Ютербог (ГДР), более 25 лет отслужил в Вооруженных силах СССР/РФ. С 1998 года жил и работал в Москве, занимал различные госдолжности. Был советником президента РФ по делам казачества, до 2016 года руководил научно-исследовательским отделом ФГКУ "Военный университет" Минобороны РФ. С 2016 года исполняет обязанности главы Гороховецкого района. Член партии "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Мурома украла более полумиллиона рублей
Светлана Мельникова: "Мой сын нигде никогда не скрывался"
Житель Мурома, до смерти забивший деда молотком, отправлен в психбольницу
В Гусь-Хрустальном запретили гей-парад
Во Владимире установили отбойник-убийцу
Жителя Гусь-Хрустального судят за кражу и хранение наркотиков
В Муроме прокуратура вышла на борьбу с клещами
56 килограммов сыра уничтожили бульдозерами во Владимире
На что владимирцы тратят материнский капитал
Владимирский депутат Павел Антов возглавил список богатейших народных избранников Forbes
В Коврове на пожаре спасли человека из задымленной кухни
В Селивановском районе «Иж Ода» врезалась в фуру
Директор департамента строительства и архитектуры Владимирской области подал заявление об отставке
18-летний ковровчанин списал деньги с карты пенсионерки
Лисенок уснул под машиной жительницы Камешковского района
В Коврове при пожаре в квартире пострадал мужчина
Во Владимире начался сезон энтеровирусов
В Гороховце задержан подозреваемый в убийстве, жертва которого год пролежала в реке
«Ростелеком» поддержал День семьи, любви и верности
В Коврове закрыли пять запрещенных сайтов
Во Владимирской области возбуждены уголовные дела на владельцев "резиновых" квартир
В Радужном нашли энцефалитного клеща
Во Владимире обезболивание при родах стали использовать в 30 раз чаще
Владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал "золото" Универсиады-2019
В Гусь-Хрустальном районе мужчину насмерть сбил поезд
Во Владимире мошенник переоформил машину друга на свою знакомую
В Гороховецком районе сестра, заступаясь за брата, набросилась с ножом на местного жителя