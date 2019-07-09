Житель Мурома, до смерти забивший деда молотком, отправлен в психбольницу

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-09T17:21:54+03:00

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29-летний житель Мурома, страдавший отклонениями психики, жил с дедом и бабушкой. В сентябре 2018 года бабушка, к которой он был очень привязан, трагически погибла.

В ее смерти внук стал винить деда - мол, тот при жизни к ней плохо относился, из-за этого женщина и умерла. Постепенно в его голове созрела мысль: отомстить за бабушку и расправиться с дедом.

Как сообщает владимирский Следственный комитет, ночью 16 ноября 2018 года в состоянии алкогольного опьянения внук подошел к спящему деду и начал бить его молотком по голове и телу. 79-летний пенсионер скончался на месте преступления.

Почти сразу молодой человек был задержан и заключен под стражу, свою вину он признал. Судебно-психиатрическая экспертиза признала, что он страдает хроническим психическим расстройством. Болезнь имеет непрерывный характер, поэтому мужчина нуждается в принудительном лечении в специализированной психиатрической больнице.

До июня 2019 года обвиняемый содержался под стражей, в последующем переведен в стационар специализированной клиники. Уголовное дело, в котором следователь СК России просит отправить мужчину на принудительное лечение, передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU