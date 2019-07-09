В Гусь-Хрустальном запретили гей-парад

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-09T16:57:21+03:00

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Москвич Николай Алексеев пытается организовать гей-парады по всей стране - видимо, хобби у человека такое. Во Владимирской области он выбрал почему-то Судогду и Гусь- Хрустальный, но в очередной раз получил отказ от местной администрации.

Власти Гусь-Хрустального сочли, что гей-парад на улицах города нарушает закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Потому что где гарантия, что геев на параде не увидят дети?

Организаторы решили оспорить отказ и обратились в суд, утверждая что был нарушен федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

- Власти Гусь-Хрустального Владимирской области запретили проведение в городе шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, планировавшихся в июне. Эти решения уже обжалованы в Гусь-Хрустальном городском суде Владимирской области, а дело будет при необходимости доведено до ЕСПЧ, — пишет на своей странице в соцсетях активист Николай Алексеев.

Гей-активисты считают, что администрация должна была предложить другое место и время проведения мероприятий.

- Эти товарищи подали апелляцию в областной суд, но она еще не рассмотрена, - рассказал Константин Фролкин, руководитель пресс-службы администрации города Гусь -Хрустальный.

ИСТОЧНИК KP.RU