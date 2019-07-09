Во Владимире установили отбойник-убийцу

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-09T16:22:51+03:00

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Владимирские автомобилисты сегодня могут попасть в неприятную ситуацию на федеральной трассе. На М7 в районе Сельца (на участке между поворотом на бульвар Художника Иванова и на Сельцо) в сторону Нижнего Новгорода установили новое ограждение. Отбойник при этом появился прямо на полосе — это доказывает свежая, только что нанесенная разметка. Возможно, разные подрядчики не согласовали свои работы. Сам отбойник-нежданчик обозначен желтым «кубом» только с противоположной стороны, а по хожу движения появляется прямо по центру левой полосы. Судя по тому, что стоящие всего несколько дней ограждение уже частично смято и снесено, дальнобойная фура в темное время суток уже не заметила этот просчет дорожных служб.

Официальный комментарий ГИБДД и управления трассы М7 будет позже. Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU