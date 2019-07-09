56 килограммов сыра уничтожили бульдозерами во Владимире
Также были раздавлены 50 килограммов яблок и 105 килограммов слив
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Во время рейдов по Киржачу сотрудники владимирского управления Россельхознадзора обнаружили 200 килограммов санкционных и запрещенных продуктов. Все они изъяты и уничтожены на специальной площадке Марьинского полигона. Под гусеницы бульдозера попали 56 килограммов сыра, ввезенного из стран Евросоюза: камамбера, бри, дор блю, «Рамзеса». Также были уничтожены 50 килограммов яблок и 105 килограммов слив - их нашли на продовольственной базе, ящики с фруктами не имели маркировки, никаких сопроводительных документов также не было.
ИСТОЧНИК KP.RU