56 килограммов сыра уничтожили бульдозерами во Владимире

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-09T14:20:41+03:00

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Во время рейдов по Киржачу сотрудники владимирского управления Россельхознадзора обнаружили 200 килограммов санкционных и запрещенных продуктов. Все они изъяты и уничтожены на специальной площадке Марьинского полигона. Под гусеницы бульдозера попали 56 килограммов сыра, ввезенного из стран Евросоюза: камамбера, бри, дор блю, «Рамзеса». Также были уничтожены 50 килограммов яблок и 105 килограммов слив - их нашли на продовольственной базе, ящики с фруктами не имели маркировки, никаких сопроводительных документов также не было.

ИСТОЧНИК KP.RU