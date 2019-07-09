На что владимирцы тратят материнский капитал

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-09T12:43:48+03:00

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Самым популярным способом расходования материнского капитала остается покупка жилья — на это деньги потратили 92,8% всех его обладателей. Также владимирцы вкладывают средства в обучение детей и накопительную пенсию мамы. Более того, Пенсионный фонд принял 2 заявки на помощь, социальное развитие и адаптацию детей-инвалидов - их тоже можно оплатить из материнского капитала.

Программа материнского капитала действует до 2022 года - то есть нужно, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года.

Размер материнского капитала на сегодняшний день составляет 453 026 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU