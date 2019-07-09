2019-07-09T12:43:48+03:00
Общество

На что владимирцы тратят материнский капитал

Жители Владимирской области получили 2710 сертификатов на материнский капитал в первом полугодии 2019 год
Анастасия Харламова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Самым популярным способом расходования материнского капитала остается покупка жилья — на это деньги потратили 92,8% всех его обладателей. Также владимирцы вкладывают средства в обучение детей и накопительную пенсию мамы. Более того, Пенсионный фонд принял 2 заявки на помощь, социальное развитие и адаптацию детей-инвалидов - их тоже можно оплатить из материнского капитала.

Программа материнского капитала действует до 2022 года - то есть нужно, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года.

Размер материнского капитала на сегодняшний день составляет 453 026 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире установили отбойник-убийцу
Жителя Гусь-Хрустального судят за кражу и хранение наркотиков
В Муроме прокуратура вышла на борьбу с клещами
56 килограммов сыра уничтожили бульдозерами во Владимире
Владимирский депутат Павел Антов возглавил список богатейших народных избранников Forbes
В Коврове на пожаре спасли человека из задымленной кухни
В Селивановском районе «Иж Ода» врезалась в фуру
Директор департамента строительства и архитектуры Владимирской области подал заявление об отставке
18-летний ковровчанин списал деньги с карты пенсионерки
Лисенок уснул под машиной жительницы Камешковского района
В Коврове при пожаре в квартире пострадал мужчина
Во Владимире начался сезон энтеровирусов
В Гороховце задержан подозреваемый в убийстве, жертва которого год пролежала в реке
«Ростелеком» поддержал День семьи, любви и верности
В Коврове закрыли пять запрещенных сайтов
Во Владимирской области возбуждены уголовные дела на владельцев "резиновых" квартир
В Радужном нашли энцефалитного клеща
Во Владимире обезболивание при родах стали использовать в 30 раз чаще
Владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал "золото" Универсиады-2019
В Гусь-Хрустальном районе мужчину насмерть сбил поезд
Во Владимире мошенник переоформил машину друга на свою знакомую
В Гороховецком районе сестра, заступаясь за брата, набросилась с ножом на местного жителя