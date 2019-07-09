Владимирский депутат Павел Антов возглавил список богатейших народных избранников Forbes

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-09T11:15:28+03:00

За год он заработал почти 10 миллиардов рублей

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Forbes составил очередной рейтинг богатейших людей страны. На этот раз - российских депутатов и госслужащих всех уровней. Первое место в нем занял депутат Законодательного Собрания Владимирской области, предприниматель Павел Антов. Его доход за прошлый год составил 9,9 миллиарда рублей. Богатейший депутат Госдумы, также представляющий Владимирскую области и ведущий свой бизнес в той же сфере, что Антов, Григорий Аникеев с годовым доходом 2,3 миллиарда рублей оказался на пятом месте списка Forbes.

Антов Павел Генрихович родился в Воскресенске Московской области, живет и работает во Владимире с 1985 года. Окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Ленинграде.

В 2000 году основал группу компаний «Владимирский стандарт». В настоящее время является вице-президентом группы компаний «Владимирский стандарт», известен как меценат, общественный деятель, основатель художественного объединения «АртСоюзЗебра».

Отметим, что в 2018 году Павел Антов пожертвовал "Единой России" 2 миллиона рублей. Еще 3 миллиона рублей партии пожертвовала его компания "Владимирский стандарт".

ИСТОЧНИК KP.RU