В Коврове на пожаре спасли человека из задымленной кухни

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-09T11:08:55+03:00

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Квартира на втором этаже дома 22б на улице Подлесная в Коврове загорелась около половины седьмого вечера. В 18.52. в пожарную охрану Коврова поступило сообщение о пожаре, и уже в 18.56 к дому прибыли первые пожарные подразделения. Горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома.

К этому моменту большинство жителей подъезда уже сами выбежали на улицу. Но, по их словам, в горящей квартире оставались люди.

Спасатели поднялись на второй этаж, дверь в горящую квартиру была открыта. На кухне пожарные нашли человека, который дышал, но был без сознания. На него надели дыхательную маску, вынесли на улицу и передали бригаде скорой помощи. Как определили врачи, 41-летний мужчина отравился угарным газом, ожогов на его теле не обнаружено.

После того, как огонь был потушен, выяснилось, что в комнате горели постельные принадлежности, общая площадь пожара - 4 квадратных метра. Наиболее вероятная причина пожара - курение в постели. В кухне, видимо, мужчина спасался от огня, но надышался угарным газом. Пожар тушили 4 единицы техники и 11 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU