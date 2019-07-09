Директор департамента строительства и архитектуры Владимирской области подал заявление об отставке

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-09T10:35:26+03:00

Сергей Дмитриев так и не избавился от приставки и.о., но останется в администрации области

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Исполняющий обязанности директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области Сергей Дмитриев подал заявление об отставке. При этом он останется работать в структурном подразделении администрации области в качестве заместителя директора департамента.

Напомним, Сергея Дмитриева выбрали в качестве директора департамента строительства и архитектуры администрации области по открытому конкурсу.

Причины решения Сергея Дмитриева остаются не известными. Вероятно, он останется руководить департаментом до назначения нового директора в качестве заместителя.

ИСТОЧНИК KP.RU