18-летний ковровчанин списал деньги с карты пенсионерки

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-09T10:30:49+03:00

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В марте текущего года в полицию пришла пенсионерка и сказала, что с ее счета сняли 9000 рублей.

По данным УМВД, полицейские задержали 18-летнего местного жителя. Он познакомился с пожилой пациенткой в больнице. Парень видел, как на телефон женщины приходят оповещения из банка о зачислении денег. Молодой человек стал просить бабушку дать позвонить, а сам вместо разговора переводил деньги с ее счета.

Как он пояснил полицейским, парень был уверен, что бабушка не заметит пропажу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU