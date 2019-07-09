2019-07-09T10:22:58+03:00
Общество

Лисенок уснул под машиной жительницы Камешковского района

Женщина написала, что не ожидала встретить такого гостя
Валерия Рудометова
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Жительница поселка Второво Камешковского района выложила фотографии лисенка в соцсети. Он забрел к ней на дачный участок, а потом - уснул под ее машиной. Женщина говорит, что испугалась такого нежданного гостя.

- Утром услышала на улице странные звуки, похожие на лай. Сначала подумала, что это еж. Оказалось - маленький лисенок. Животное явно было голодное. Вело себя испуганно. Подходить близко я к нему не стала, вдруг укусит. Дала немного еды, после чего лис залез под машину и лег там спать. Очень переживаю, что мой пес может на него накинуться, поэтому обратилась к зоозащитникам за помощью, - написала хозяйка участка.

Но, как говорят специалисты, лучше вообще не подходить к лисам, какими бы милыми они ни были. Бешенство во Владимирской области, увы, большая проблема. Так, в октябре бешеная собака напала на сторожа в Кольчугине. У собаки был контакт с бешеной лисицей, сторожа чудом спасли - он успел обратиться в больницу.

А если уж лиса забежала во двор, то самостоятельно выгнать гостя лучше не пытаться. Нужно вызывать сотрудников Госохотинспекции по телефону 53-86-06, чтобы они обездвижили животное и вернули в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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