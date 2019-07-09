В Коврове при пожаре в квартире пострадал мужчина
Он отравился угарным газом
Изменить размер текста:
В районе семи вечера 8 июля в МЧС сообщили о возгорании в квартире жилого дома в Коврове, на ул. Подлесной. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра - горело постельное белье.
В квартире находился мужчина 1978 года рождения. Спасатели оперативно зашли в горящий дом, вынесли его и передали медикам. Пострадавший отравился угарным газом.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники и 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU