2019-07-09T11:00:29+03:00
Происшествия

В Коврове при пожаре в квартире пострадал мужчина

Он отравился угарным газом
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В районе семи вечера 8 июля в МЧС сообщили о возгорании в квартире жилого дома в Коврове, на ул. Подлесной. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра - горело постельное белье.

В квартире находился мужчина 1978 года рождения. Спасатели оперативно зашли в горящий дом, вынесли его и передали медикам. Пострадавший отравился угарным газом.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники и 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире установили отбойник-убийцу
Жителя Гусь-Хрустального судят за кражу и хранение наркотиков
В Муроме прокуратура вышла на борьбу с клещами
56 килограммов сыра уничтожили бульдозерами во Владимире
На что владимирцы тратят материнский капитал
Владимирский депутат Павел Антов возглавил список богатейших народных избранников Forbes
В Коврове на пожаре спасли человека из задымленной кухни
В Селивановском районе «Иж Ода» врезалась в фуру
Директор департамента строительства и архитектуры Владимирской области подал заявление об отставке
18-летний ковровчанин списал деньги с карты пенсионерки
Лисенок уснул под машиной жительницы Камешковского района
Во Владимире начался сезон энтеровирусов
В Гороховце задержан подозреваемый в убийстве, жертва которого год пролежала в реке
«Ростелеком» поддержал День семьи, любви и верности
В Коврове закрыли пять запрещенных сайтов
Во Владимирской области возбуждены уголовные дела на владельцев "резиновых" квартир
В Радужном нашли энцефалитного клеща
Во Владимире обезболивание при родах стали использовать в 30 раз чаще
Владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал "золото" Универсиады-2019
В Гусь-Хрустальном районе мужчину насмерть сбил поезд
Во Владимире мошенник переоформил машину друга на свою знакомую
В Гороховецком районе сестра, заступаясь за брата, набросилась с ножом на местного жителя