В Коврове при пожаре в квартире пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-09T11:00:29+03:00

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В районе семи вечера 8 июля в МЧС сообщили о возгорании в квартире жилого дома в Коврове, на ул. Подлесной. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра - горело постельное белье.

В квартире находился мужчина 1978 года рождения. Спасатели оперативно зашли в горящий дом, вынесли его и передали медикам. Пострадавший отравился угарным газом.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники и 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU