Во Владимире начался сезон энтеровирусов

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-08T17:05:33+03:00

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При этом пока вспышек энтеровирусных инфекций не было. С начала года во Владимире диагностировали 2 случая заболевания. Однако с наступлением жары риск вспышки становится сильнее.

- Энтеровирусными инфекциями чаще всего болеют дети в летний период. Это нормальное явление для нашего региона. Родители должны тщательно следить, чтобы дети мыли руки и не брали в рот игрушки. Если один член семьи болен, другим нужно соблюдать меры личной гигиены и меньше контактировать с больным. При первых симптомах, например, высокой температуре, боли в мышцах и животе, нужно обратиться к терапевту по месту жительства, — рассказала Ирина Ударцева, заведующая терапевтическим отделением поликлиники «Автоприбор и Точмаш».

У переболевшего формируется иммунитет к конкретному виду вируса. При этом вакцины против энтеровирусной инфекции не существует.

ИСТОЧНИК KP.RU