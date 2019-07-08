В Гороховце задержан подозреваемый в убийстве, жертва которого год пролежала в реке

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-08T16:20:54+03:00

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4 июня в районе поселка Галицы Гороховецкого района из реки Клязьмы выловили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Генетическая экспертиза показала, что убитый - это пропавший почти год назад 46-летний житель Гороховца. Его мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына еще в сентябре 2018 года, однако поиски тогда оказались безуспешными. И только после того, как тело было найдено, полиция раскрыла это дело.

Как сообщают в Следственном комитете Владимирской области, обвинение в убийстве предъявлено 41-летнему жителю Гороховецкого района М.

Как установило следствие, 24 сентября прошлого года подозреваемый вместе с компанией сидел и выпивал дома. В гости зашел случайный человек - тот, кого потом убили. Он увидел за столом свою знакомую и попытался присоединиться к застолью, но М. это не понравилось. Он устроил пьяную ссору, схватил ружье и стал избивать пришедшего мужчину прикладом. Несколько ударов попали по голове и оказались смертельными.

Тогда М. взял тело убитого, привез его к Клязьме, привязал к ногам кирпич и выкинул в воду. После чего вернулся к себе домой и несколько месяцев спокойно жил, не вызывая подозрений.

Сейчас он задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU