Во Владимирской области возбуждены уголовные дела на владельцев "резиновых" квартир

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-08T12:19:10+03:00

Жители области прописывали у себя иностранцев и не предоставляли им жилье

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В трех районах Владимирской области местные жители прописывали у себя в квартирах иностранных граждан и не предоставляли им жилье. Так, по данным УМВД, в Александровском районе 46-летний мужчина направил в территориальный отдел по вопросам миграции три уведомления о приезде уроженцев среднеазиатских республик. В Камешковском - 28-летний житель поставил на учет одного иностранца.

Повторно ставит на учет приезжих гостей и 35-летняя жительница Петушинского района. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности. Но это ее не остановило: женщина указала адрес проживания двоих иностранцев у себя в квартире.

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU