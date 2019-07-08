Во Владимире обезболивание при родах стали использовать в 30 раз чаще

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-08T11:19:43+03:00

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По данным департамента здравоохранения, во владимирском областном перинатальном центре в этом году при родах в 45% случаев использовалась эпидуральная анестезия. Это почти в 30 раз больше, чем было 5 лет назад - в 2014 году эпидуральная анестезия при родах применялась только в 1,6 процентах случаев.

Эпидуральная анестезия – самый эффективный и распространённый вид обезболивания при родах. Она блокирует чувствительность нижнй части тела, при этом женщина остается в сознании и может контролировать процесс родов. Если нет противопоказаний, эпидуральную анестезию делают по желанию женщины. Такой вид обезболивания может применяться даже при кесаревом сечении, в отличие от общего наркоза, она не влияет на малыша и легко переносится матерью.

С конца 2018 года в перинатальном центре эпидуральная анестезия применяется по современному методу - женщина сама контролирует, как и когда вводить анестетик.

- Мы лечим и родоразрешаем пациенток с различной патологией беременности и плода, поэтому очень важно своевременно оказать им помощь. Кроме того, эффективное обезболивание помогает улучшить психологическое состояние таких пациенток, – рассказала главный врач перинатального центра Надежда Туманова.

ИСТОЧНИК KP.RU