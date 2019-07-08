Владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал "золото" Универсиады-2019

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-08T11:16:46+03:00

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Воспитанник владимирской школы по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева Кирилл Прокопьев в составе сборной России на Универсиаде-2019 в Италии завоевал золотую медаль в вольных упражнениях.

Он оставил позади двух соперников из Японии - Кадзума Кая и Какэру Танигава, занявших второе и третье места соответственно. Кроме того, Кирилл Прокопьев и двое его товарищей по команде – владимирец Илья Кибартас и Иван Стретович из Новосибирска – стали обладателями бронзовых наград в командном многоборье. Россияне уступили спортсменам из Японии и Тайвани, завоевавшим соответственно первое и второе места.

Всего российских гимнасты завоевали на летней Универсиаде-2019 13 медалей: одну золотую, шесть серебряных и шесть бронзовых. Соревнования по спортивной гимнастике в рамках летней Универсиады проходили в итальянском городе Неаполь с 3 по 7 июля. В турнире приняли участие спортсмены из 12 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU