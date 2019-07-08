В Гусь-Хрустальном районе мужчину насмерть сбил поезд

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-08T11:16:36+03:00

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5 июля 2019 года на станции "Ильичев" в Гусь-Хрустальном районе мужчина с велосипедом переходил железную дорогу. Поезд, который стоял на рельсах, он обошел, но не заметил грузовой состав, который ехал на соседнем пути.

- Машинист применил экстренное торможение. Но наезд предотвратить не удалось. Неизвестный мужчина погиб на месте происшествия, - сообщил официальный представитель Владимирского ЛО МВД России на транспорте Сергей Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU