В Гусь-Хрустальном районе мужчину насмерть сбил поезд
Он скончался на месте
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5 июля 2019 года на станции "Ильичев" в Гусь-Хрустальном районе мужчина с велосипедом переходил железную дорогу. Поезд, который стоял на рельсах, он обошел, но не заметил грузовой состав, который ехал на соседнем пути.
- Машинист применил экстренное торможение. Но наезд предотвратить не удалось. Неизвестный мужчина погиб на месте происшествия, - сообщил официальный представитель Владимирского ЛО МВД России на транспорте Сергей Воробьев.
ИСТОЧНИК KP.RU