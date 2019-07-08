В Гороховецком районе сестра, заступаясь за брата, набросилась с ножом на местного жителя

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-08T09:45:28+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы города Дзержинска.

По данным УМВД, весной текущего года к женщине, находившейся в Гороховецком районе, обратился ее брат. Он пожаловался, что поругался с местными жителями. Сестра приехала на подмогу. В ходе ссоры женщина достала нож и ударила одного жителя. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.

Уголовное дело направлено в суд. Женщину могут лишить свободы на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU