2019-07-07T11:12:11+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" потеряло еще одного игрока

Это уже четвертый игрок в межсезонье, покинувший команду
Елена Масленникова
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На этот раз "черно-белых" оставил Максим Нестеров, сообщает пресс-служба владимирского футбольного клуба "Торпедо".В составе "чёрно-белых" он выступал в сезоне 2018/2019 года. Максим провёл 23 игры и стал автором 8 голов. За короткое межсезонье это уже четвертый игрок, покинувший владимирское "Торпедо". Ранее из команды ушли капитан Сергей Шалин - теперь он играет за ФК "Муром", голкипер Филипп Харин - у него закончился контракт и Илья Зинин - он завершил карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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