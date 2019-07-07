Во Владимире может появиться ЛЭП в виде 25-метрового богатыря с подсветкой

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-07T10:10:52+03:00

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Новый проект был представлен в компании «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» на заседание фокус-группы. Изначально опору предлагалось изготовить в виде сокола - символа Суздаля и герба Владимирской области, но в итоге остановились на былинном герое. Место для установки новой опоры определят жители областной столицы путем голосования. Возможно, что богатырь появится прямо при выезде из города, справа от стелы "Владимир". Но рассматриваются и другие варианты. Основные видовые места находятся вдоль федеральной трассы М-7 по направлениям: Владимир-Суздаль, Владимир-Иваново, Владимир-Рязань. Подобные конструкции уже стоят в других городах России. В 2018 году к чемпионату мира по футболу в Калининграде установили волка-Забиваку, высотой почти с 12-этажный дом. Во Владимире 25-метровый богатырь с подсветкой появится в 2020 году. Если проект удастся, стилизованные опоры в дальнейшем установят в других городах нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU